Giorgia Soleri a cuore aperto: “Ho tentato il suicidio, ero depressa ma non lo sapevo”. E poi ha raccontato come si è salvata (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgia Soleri è una delle influencer più seguite e anche discusse degli ultimi anni e non solo per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Nonostante la sua giovane età, si è fatta portavoce di chi soffre di dolore cronico. Non è solo selfie, outfit da sfoggiare e trucco e parrucco, la Soleri, che ha conosciuto la sofferenza fin da piccolina, usa i suoi canali social per parlare di vulvodinia, ansia e depressione. La sua è un’immagine fresca, sbarazzina, anche simpatica, lontana anni luce da quella bellezza photoshoppettata, o meglio filtrata, in voga su Instagram. Di recente, Giorgia Soleri ha rilasciato un’intervista a cuore aperto sulle pagine del Corriere della Sera. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha confessato perché ha intitolato il libro di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022)è una delle influencer più seguite e anche discusse degli ultimi anni e non solo per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Nonostante la sua giovane età, si è fatta portavoce di chi soffre di dolore cronico. Non è solo selfie, outfit da sfoggiare e trucco e parrucco, la, che ha conosciuto la sofferenza fin da piccolina, usa i suoi canali social per parlare di vulvodinia, ansia e depressione. La sua è un’immagine fresca, sbarazzina, anche simpatica, lontana anni luce da quella bellezza photoshoppettata, o meglio filtrata, in voga su Instagram. Di recente,ha rilasciato un’intervista asulle pagine del Corriere della Sera. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha confessato perché ha intitolato il libro di ...

