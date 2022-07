Gf 10 | l’emozionata reazione di Alessia Marcuzzi alla reunion di alcuni iconici protagonisti di quella edizione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tra le edizioni più amate del Grande Fratello c’è sicuramente la decima, che ha segnato la nascita di amicizie che durano ancora oggi. È il caso di Veronica Ciardi, Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro che ieri sui social hanno pubblicato le immagini della loro, avvenuta in occasione della partenza di Veronica per Toronto, insieme al marito Federico Bernardeschi e alle due figlie. L’ex gieffina ha documentato sui suoi profili social l’incontro con i suoi compagni di avventura, pubblicando una foto in loro compagnia, accompagnata dtoccante didascalia “Non si può quantificare. Totalmente cuore“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Ciardi (@missciardi) Ladegli ex concorrenti del Gf 10 ha colpito anche...