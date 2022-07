Germania, il governo salva il suo colosso del gas: rilevato il 30 %. Così Scholz prova a scongiurare un altro aumento delle bollette (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Cancelliere Olaf Scholz ha annunciato venerdì a Berlino il salvataggio pubblico del distributore di gas Uniper. La società che fa parte per il 78% del gruppo finlandese Fortum, partecipato a sua volta per più del 50% da capitali pubblici finlandesi, è il più grande cliente straniero di Gazprom ed il maggiore distributore di gas in Germania. Lo Stato tedesco entra, Così, al 30%, acquistando azioni con esclusione di diritti di opzione al prezzo di mercato di 1,70€, con un aumento di capitale di circa 267 milioni. Con un titolo fruttifero per 7,7 miliardi di euro obbligatoriamente trasformabile alla scadenza in azioni, la Germania si garantisce uno strumento finanziario analogo a capitale aziendale proprio. La linea di credito per 2 miliardi di euro assicurata dalla banca statale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Cancelliere Olafha annunciato venerdì a Berlino iltaggio pubblico del distributore di gas Uniper. La società che fa parte per il 78% del gruppo finlandese Fortum, partecipato a sua volta per più del 50% da capitali pubblici finlandesi, è il più grande cliente straniero di Gazprom ed il maggiore distributore di gas in. Lo Stato tedesco entra,, al 30%, acquistando azioni con esclusione di diritti di opzione al prezzo di mercato di 1,70€, con undi capitale di circa 267 milioni. Con un titolo fruttifero per 7,7 miliardi di euro obbligatoriamente trasformabile alla scadenza in azioni, lasi garantisce uno strumento finanziario analogo a capitale aziendale proprio. La linea di credito per 2 miliardi di euro assicurata dalla banca statale ...

