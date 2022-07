Gerard Piqué umiliato allo stadio: i tifosi lo fischiano e inneggiano a Shakira (Di lunedì 25 luglio 2022) Se la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto chiacchierare tutta Italia, quella tra Gerard Piqué e Shakira ha fatto il giuro del mondo. Nelle ultime settimane alcune ragazze hanno dichiarato di aver avuto dei flirt (reali o virtuali) con il calciatore e Suzy Cortez, Miss Bum Bum, ha addirittura rivelato che tipo di messaggi riceveva dall’uomo. Per tutti questi motivi Piqué in questo divorzio non si è certo guadagnato la simpatia dei media e del pubblico. La vera batosta per Gerard è arrivata ieri a Las Vegas. Meno di 24 ore fa il Barcellona e il Real Madrid si sono sfidate in un’amichevole nella città del peccato. Piqué è stato accolto in campo con insulti e ogni volta che prendeva possesso della palla il pubblico fischiava. Come se non bastasse i ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 luglio 2022) Se la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto chiacchierare tutta Italia, quella traha fatto il giuro del mondo. Nelle ultime settimane alcune ragazze hanno dichiarato di aver avuto dei flirt (reali o virtuali) con il calciatore e Suzy Cortez, Miss Bum Bum, ha addirittura rivelato che tipo di messaggi riceveva dall’uomo. Per tutti questi motiviin questo divorzio non si è certo guadagnato la simpatia dei media e del pubblico. La vera batosta perè arrivata ieri a Las Vegas. Meno di 24 ore fa il Barcellona e il Real Madrid si sono sfidate in un’amichevole nella città del peccato.è stato accolto in campo con insulti e ogni volta che prendeva possesso della palla il pubblico fischiava. Come se non bastasse i ...

infoitcultura : Gerard Piqué beccato ad ascoltare Shakira in auto: “Continuare ad amarti è inevitabile” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gerard Piqué beccato ad ascoltare Shakira in auto: “Continuare ad amarti è inevitabile” - FQMagazineit : Gerard Piqué beccato ad ascoltare Shakira in auto: “Continuare ad amarti è inevitabile” - oggisettimanale : Tra enormi debiti e discussioni sulla custodia dei figli, prosegue uno dei divorzi più commentati degli ultimi mesi… - thecliniccl : #Video ?? | Lo pillaron in fraganti ?? -

Real - Barca, Piqué contestatissimo. Fischi, insulti e grida 'Shakira! Shakira!' Real Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per Gerard Piqué , poi, si è trasformata in un match difficile anche dal punto di vista ambientale. Shakira e Piqué, rapporti tesi per la separazione: lei vuole portare i figli in Florida Real - Barca, ... Piqué fischiato a Las Vegas nel nome di Shakira Commenta per primo Un'anticipazione di ciò che potrebbe attenderlo durante la stagione che va a iniziare. A Gerard Piqué il primo Clásico della stagione fra Real Madrid e Barcellona, giocato nell'anomala cornice dell'Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, dove normalmente vengono disputate le gare di ... Sky Tg24 Real Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per, poi, si è trasformata in un match difficile anche dal punto di vista ambientale. Shakira e, rapporti tesi per la separazione: lei vuole portare i figli in Florida Real - Barca, ...Commenta per primo Un'anticipazione di ciò che potrebbe attenderlo durante la stagione che va a iniziare. Ail primo Clásico della stagione fra Real Madrid e Barcellona, giocato nell'anomala cornice dell'Allegiant Stadium di Paradise (Nevada, dove normalmente vengono disputate le gare di ... Piqué e Shakira, voci di crisi: dietro ci sarebbe un tradimento di Gerard