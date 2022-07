Gerard Pique sommerso di fischi allo stadio: i tifosi difendono Shakira (Di lunedì 25 luglio 2022) I fischi contro Gerard Pique El Clásico tra Real Madrid e Barcellona anche durante l’amichevole pre-campionato negli States è tutto fuorché tranquilla. E stavolta non si tratta di contestazioni dovute a un rigore non fischiato o un cartellino non mostrato dall’arbitro dopo uno scontro di gioco. Stavolta sono i tifosi che non sono rimasti in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 25 luglio 2022) IcontroEl Clásico tra Real Madrid e Barcellona anche durante l’amichevole pre-campionato negli States è tutto fuorché tranquilla. E stavolta non si tratta di contestazioni dovute a un rigore nonato o un cartellino non mostrato dall’arbitro dopo uno scontro di gioco. Stavolta sono iche non sono rimasti in L'articolo proviene da Novella 2000.

