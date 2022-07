Gazprom taglia flusso Nord Stream 1, nuova turbina interrotta. E vola il prezzo del gas (Di lunedì 25 luglio 2022) Gazprom taglia ancora il flusso del gas russo per il Nord Stream 1. "Gazprom interrompe il funzionamento di un altro motore a turbina a gas Siemens presso la stazione di compressione di Portovaya" necessaria al funzionamento del Nord Stream 1. Lo scrive in una nota il gruppo del gas russo imputando le ragioni a motivazioni tecniche legate alla revisione del motore. Gazprom ha già in corso una controversia su una prima turbina Siemens della stazione di compressione, mandata in riparazione in Canada e non ancora ripristinata presso la stazione di compressione a causa delle sanzioni internazionali che ha detta di Gazprom impediscono la reinstallazione del motore.La produzione giornaliera ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 luglio 2022)ancora ildel gas russo per il1. "interrompe il funzionamento di un altro motore aa gas Siemens presso la stazione di compressione di Portovaya" necessaria al funzionamento del1. Lo scrive in una nota il gruppo del gas russo imputando le ragioni a motivazioni tecniche legate alla revisione del motore.ha già in corso una controversia su una primaSiemens della stazione di compressione, mandata in riparazione in Canada e non ancora ripristinata presso la stazione di compressione a causa delle sanzioni internazionali che ha detta diimpediscono la reinstallazione del motore.La produzione giornaliera ...

