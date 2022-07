Gas russo, Gazprom taglia flussi Nord Stream per Germania (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Gazprom annuncia una nuova riduzione dei flussi di gas russo alla Germania attraverso Nord Stream 1 a partire da mercoledì 27 luglio. In una nota, l’azienda russa del gas ha annunciato che ridurrà al 20% le forniture per lavori di manutenzione a un’altra turbina. Il flusso di gas attraverso il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico scenderà mercoledì a 33 milioni di metri cubi. Il Nord Stream 1 ha una capacità giornaliera di circa 167 milioni di metri cubi. A giugno, il colosso energetico statale russo aveva ridotto quel volume a soli 67 milioni di metri cubi al giorno. E’ ancora in corso una controversia relativa ad una turbina inviata per la riparazione in Canada e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –annuncia una nuova riduzione deidi gasallaattraverso1 a partire da mercoledì 27 luglio. In una nota, l’azienda russa del gas ha annunciato che ridurrà al 20% le forniture per lavori di manutenzione a un’altra turbina. Il flusso di gas attraverso il gasdotto che corre dalla Russia allasotto il Mar Baltico scenderà mercoledì a 33 milioni di metri cubi. Il1 ha una capacità giornaliera di circa 167 milioni di metri cubi. A giugno, il colosso energetico stataleaveva ridotto quel volume a soli 67 milioni di metri cubi al giorno. E’ ancora in corso una controversia relativa ad una turbina inviata per la riparazione in Canada e il ...

