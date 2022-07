Gas, nuovo allarme. Gazprom: da domani flusso verso Germania scende a 20 % . Impennata prezzo a 174 mwh (Di lunedì 25 luglio 2022) - 'Problemi tecnici', si giustifica il colosso russo, ma ora Bruxelles nel timore di un blocco delle forniture, accelera sui tagli ai consumi. Si torna a parlare anche di un tetto al prezzo del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - 'Problemi tecnici', si giustifica il colosso russo, ma ora Bruxelles nel timore di un blocco delle forniture, accelera sui tagli ai consumi. Si torna a parlare anche di un tetto aldel ...

