Gas, il nuovo taglio russo quando le manutenzioni fermano anche altri gasdotti (Di lunedì 25 luglio 2022) Le revisioni nel periodo estivo sono pratica comune, ma oggi ogni molecola è importante. E l'Italia riceve meno gas anche dall'Algeria. Ad agosto invece potrebbero fermarsi del tutto i flussi nel Tap

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - Adnkronos : Gas russo, nuovo taglio di #Gazprom. - repubblica : Gas, nuovo taglio al Nord Stream 1: il flusso scende al 20%, il prezzo vola - dalpo : RT @emmevilla: ???????? #Gazprom annuncia un nuovo taglio delle forniture di gas da Nord Stream. Di nuovo, per colpa di una turbina. Sanzioni c… - MediasetTgcom24 : Gas, Ue: 'Con nuovo taglio dei flussi da Gazprom serve solidarietà' #ue #Gazprom -