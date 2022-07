Gary Neville afferma che l’obiettivo di trasferimento del Manchester United “dovrebbe prendere in considerazione un’azione legale” contro il Barcellona (Di lunedì 25 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La leggenda del Manchester United Gary Neville ha consigliato a Frenkie de Jong di prendere in considerazione l’idea di intraprendere un’azione legale contro il Barcellona per il modo in cui lo trattano quest’estate. Il nazionale olandese è stato più volte legato al Man Utd per la maggior parte di questa finestra di mercato, con un accordo ancora da concretizzare. Sky Sports ha fornito una sorta di aggiornamento sull’interesse di Man Utd per De Jong, per il momento non sono stati fatti molti progressi sull’obiettivo del club. Il tweet di Neville non riguarda in particolare un trasferimento all’Old Trafford, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La leggenda delha consigliato a Frenkie de Jong diinl’idea di intrailper il modo in cui lo trattano quest’estate. Il nazionale olandese è stato più volte legato al Man Utd per la maggior parte di questa finestra di mercato, con un accordo ancora da concretizzare. Sky Sports ha fornito una sorta di aggiornamento sull’interesse di Man Utd per De Jong, per il momento non sono stati fatti molti progressi suldel club. Il tweet dinon riguarda in particolare unall’Old Trafford, ...

