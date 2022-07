Gabanelli | miscredenti nella scienza | poco scolarizzati | forza politica trasversale

(Di lunedì 25 luglio 2022) - Secondo uno studio di tre università europee esiste una fascia di popolazione dubbiosa e scettica sullache può diventare serbatoio di voti per chi ne cavalca le istanze e le idee

- Secondo uno studio di tre università europee esiste una fascia di popolazione dubbiosa e scettica sulla scienza che può diventare serbatoio di voti per chi ne cavalca le istanze e le idee- Secondo uno studio di tre università europee esiste una fascia di popolazione dubbiosa e scettica sulla scienza che può diventare serbatoio di voti per chi ne cavalca le istanze e le ideeSecondo uno studio di tre università europee esiste una fascia di popolazione dubbiosa e scettica sulla scienza che può diventare serbatoio di voti per chi ne cavalca le istanze e le idee ...