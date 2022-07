Gabanelli | l' anti scienza | forza politica trasversale

Corriere : Quanto vale il partito dell’anti-scienza? Ecco i dati - SiSperaBelTempo : @DelpapaMax @NicolaPorro Ho visto Mentana alle 20 che glorifica la Gabanelli del Corriere di oggi sulla scienza.Ovv… - TrevisoCityWR : Elezioni 2022, quanto vale il partito dell’anti-scienza? - stefcastellari : Elezioni 2022, quanto vale il partito dell’anti-scienza? @corriere - MarcoBigi66 : @M_gabanelli Gentile dottoressa Gabanelli, mi permetto di aggiungere che, proprio per non dare appigli al folto gru… -

- Secondo uno studio di tre università europee esiste una fascia di popolazione dubbiosa e scettica sulla scienza, poco scolarizzata, che può diventare serbatoio di voti per chi ne cavalca le istanze ...Milenae Simona Ravizza per il 'Corriere della Sera' MILENAPARTITO- SCIENZA Siamo un Paese in cui, per citare solo uno dei tanti esempi possibili, come sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno nei governi Conte I, Conte II ... Elezioni 2022, quanto vale il partito dell’anti-scienza | Milena Gabanelli Lo studio coordinato da 3 università europee in 6 Paesi. Qual è il bottino di voti per i partiti populisti. Come di fronte a spiegazioni chiare il 29% dei dubbiosi può cambiare idea | Leggi l'inchiest ...