Furti di auto e moto: Campania in vetta alla classifica. I marchi più "ricercati" (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un primato del quale non si può andare fieri. La Campania è la prima regione in Italia per Furti di auto e motorini. Il dato emerge dall'indagine realizzata da LoJack Italia, società che si occupa di connettività, tracciamento e recupero veicoli. Un incremento di Furti dopo un 2021 con cifre in netto calo, a casa del lockdown. L'analisi parla di due veicoli su tre dei quali non si ha più traccia, tanto che il tasso di recupero è sceso al 37%. auto che viaggiano in direzione est Europa e Nord Africa. Campania, come detto, la regione più colpita, poi Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Ed è proprio la regione cara al governatore De Luca ad avere la percentuale più alta di incremento: il 5.6%. Nella classifica delle ...

