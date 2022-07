Fulham, Mbabu svolge le visite mediche: si attende l’annuncio ufficiale (Di lunedì 25 luglio 2022) Kevin Mbabu ha svolto le visite mediche e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham. Il club inglese lo inseguiva da diverso tempo e dopo averlo corteggiato a lungo lo ha finalmente convinto. Mbabu, che in passato ha vestito anche la maglia del Newcastle, diventerà il nuovo punto di riferimento della fascia del tecnico Marco Silva, che con i Cottagers ha festeggiato un’entusiasmante promozione in Premier League. Fulham: in arrivo Mbabu al Wolfsburg L’esterno svizzero sarà pagato dagli inglesi 5,5 milioni di euro con il Wolfsburg che incasserà il 10 % della futura rivendita. Mbabu, come riferisce The Athletic, nelle prossime ore si unirà alla squadra attualmente in ritiro in Portogallo. Mbabu è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 luglio 2022) Kevinha svolto lee nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club inglese lo inseguiva da diverso tempo e dopo averlo corteggiato a lungo lo ha finalmente convinto., che in passato ha vestito anche la maglia del Newcastle, diventerà il nuovo punto di riferimento della fascia del tecnico Marco Silva, che con i Cottagers ha festeggiato un’entusiasmante promozione in Premier League.: in arrivoal Wolfsburg L’esterno svizzero sarà pagato dagli inglesi 5,5 milioni di euro con il Wolfsburg che incasserà il 10 % della futura rivendita., come riferisce The Athletic, nelle prossime ore si unirà alla squadra attualmente in ritiro in Portogallo.è ...

Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Definiti #Bonazzoli alla Salernitana #Quagliata alla Cremonese #Mbabu al Fulham (già fatte visite) #Molina all’Atletic… - ilgiovanemassi : RT @Torrenapoli1: Definiti #Bonazzoli alla Salernitana #Quagliata alla Cremonese #Mbabu al Fulham (già fatte visite) #Molina all’Atletic… - 2paxFTB : ?? Il Fulham ha concluso l'affare per portare Mbabu in Premier League, al Wolfsburg andranno €5.5 milioni + bonus ???… - Torrenapoli1 : Definiti #Bonazzoli alla Salernitana #Quagliata alla Cremonese #Mbabu al Fulham (già fatte visite) #Molina all’A… - Torrenapoli1 : IN CHIUSURA #Kim Napoli #Kounde Chelsea #Mbabu Fulham #Tagliafico Lione #Bondo e #Petagna Monza #Raum Lipsia #Canotto Reggina -

Fulham - Wolfsburg, cosa manga per Mbabu Commenta per primo Il Fulham sta chiudendo il colpo Kevin Mbabu : secondo la stampa britannica, il Wolfsburg vuole garantirsi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Fulham: altro acquisto in arrivo Commenta per primo Il Fulham continua a rinforzarsi e il terzino Kevin Mbabu sarà il prossimo acquisto. Come riporta Sky Sport , accordo trovato con il Wolfsburg per una cifre intorno ai 6/7 milioni di euro. Calciomercato.com Fulham - Wolfsburg, cosa manga per Mbabu Commenta per primo Il Fulham sta chiudendo il colpo Kevin Mbabu : secondo la stampa britannica, il Wolfsburg vuole garantirsi una percentuale sulla futura rivendita del ... Fulham, in arrivo Mbabu: accordo con il Wolfsburg Svelate le cifre dell'accordo tra Fulham e Wolfsburg per Kevin Mbabu: il terzino sarebbe atteso per le visite mediche ... Commenta per primo Ilsta chiudendo il colpo Kevin: secondo la stampa britannica, il Wolfsburg vuole garantirsi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.Commenta per primo Ilcontinua a rinforzarsi e il terzino Kevinsarà il prossimo acquisto. Come riporta Sky Sport , accordo trovato con il Wolfsburg per una cifre intorno ai 6/7 milioni di euro. Fulham-Wolfsburg, cosa manga per Mbabu | Mercato Commenta per primo Il Fulham sta chiudendo il colpo Kevin Mbabu : secondo la stampa britannica, il Wolfsburg vuole garantirsi una percentuale sulla futura rivendita del ...Svelate le cifre dell'accordo tra Fulham e Wolfsburg per Kevin Mbabu: il terzino sarebbe atteso per le visite mediche ...