Fridays For Future | al via a Torino il Meeting europeo | attesa anche Greta Thunberg

Cinque giorni di talk, workshop ed eventi. Parte oggi, 25 luglio, il secondo Meeting europeo di Fridays For Future, rinviato per due anni a causa della pandemia. Fino al 29 luglio, Torino sarà animata da un fitto programma di incontri, workshop interattivi, dibattiti e conferenze per sensibilizzare i cittadini sul cambiamento climatico e confrontarsi concretamente su un futuro sostenibile, nella cornice del Climate social camp, nel parco della Colletta, un campeggio con ingresso libero interamente dedicato al clima, e del campus universitario Luigi Einaudi. La settimana si chiuderà poi con una giornata di sciopero a cui, con tutta probabilità, parteciperà la stessa fondatrice del movimento ambientalista, Greta Thunberg. L'evento è stato totalmente autofinanziato, ...

