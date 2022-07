Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono già insieme? Nel frattempo Ilary… (Di lunedì 25 luglio 2022) Stando a quanto riporta Pipol Gossip, Francesco Totti sarebbe andato via di casa non appena è stato dato l’annuncio ufficiale della fine del matrimonio con Ilary Blasi. Il che non sarebbe strano, se non fosse che non è andato a vivere da solo, bensì con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Non solo, perché lo stesso portale fa sapere che a breve l’ex calciatore, oggi dirigente della Roma, trascorrerà le vacanze con i tre figli avuti da Ilary Blasi – Chanel, Christian e Isabel – ma a un patto: Noemi non ci sarà. Nel frattempo Ilary Blasi è tornata dalla Tanzania e si è rifugiata a Sabaudia, dove sta proseguendo l’estate assieme agli affetti più vicini, ovvero famiglia, amici e ovviamente i figli. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilary Blasi: Lenor costretto a cambiare ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022) Stando a quanto riporta Pipol Gossip,sarebbe andato via di casa non appena è stato dato l’annuncio ufficiale della fine del matrimonio con Ilary Blasi. Il che non sarebbe strano, se non fosse che non è andato a vivere da solo, bensì con la sua nuova fiamma,. Non solo, perché lo stesso portale fa sapere che a breve l’ex calciatore, oggi dirigente della Roma, trascorrerà le vacanze con i tre figli avuti da Ilary Blasi – Chanel, Christian e Isabel – ma a un patto:non ci sarà. NelIlary Blasi è tornata dalla Tanzania e si è rifugiata a Sabaudia, dove sta proseguendo l’estate assieme agli affetti più vicini, ovvero famiglia, amici e ovviamente i figli. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilary Blasi: Lenor costretto a cambiare ...

