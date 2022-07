RaiUno : È il 27 maggio 2017, la vigilia della festa d'addio. Al centro del campo c’è Francesco @Totti, che decide di raccon… - andreastoolbox : #Ascolti del 24 luglio: “Mi chiamo Francesco Totti” e “The Ride” - Gio55981465 : RT @CinguettaTV: Sono davvero contento del flop di #rai1 con il film su #FrancescoTotti ' Io mi chiamo Francesco Totti'. Dopo lo sciacallag… - leggoit : Francesco Totti e la lite con Antonio Cassano: «Non ci siamo parlati per 4 anni». Il motivo - sarablackkr : RT @damons_wife_: “mi chiamo Francesco Totti. e sono il Capitano della Roma” #MiChiamoFrancescoTotti -

Tra i compagni di squadra didurante la sua immensa carriera c'è stato anche Antonio Cassano . Tra i due, però, non sempre è stato tutto rose e fiori. Ecco cosa successe quando Fantantonio e l'eterno capitano ...Redazione Sorrisi Rai1, Mi chiamo: 1.840.000 spettatori (share 14,29%) Canale 5, The Ride " Storia di un campione : 1.566.000 spettatori (share 12,18%) Rai2, 9 - 1 - 1 : 1.042.000 spettatori (share 7,46%) e 9 - 1 - ...Mi chiamo Francesco Totti documentario REPLICA: dove vederla in tv, quando va in onda, a che ora inizia, orario, canale, Rai Premium ...Totti e Ilary si sono definitivamente lasciati, ora c’è da smaltire tutta la burocrazia legale e la separazione dei beni. L’amore è finito, dopo diversi anni e nonostante la presenza dei figli. Una de ...