Fiumicino | l’impegno del Comune | “Cercheremo di preservare lo sportello per disabili della Leg Arco”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 luglio 2022)– “Abbiamo appreso dal comunicato stampa dell’associazione Leg.la chiusura dello storicodel cittadino contà a causacarenza di fondi”. A parlare è l’assessore alle Politiche sociali deldi, Alessandra Colonna, che aggiunge: “Loè nato nel lontano 1997 come progetto pilota dopo il primo censimento in Italia delle persone contà effettuato daldidal quale è stato possibile evidenziare le mille difficoltà che i cittadini dovevano affrontare nella quotidianità. Nel corso degli anni il numero delle richieste nel nostroè aumentato in modo rilevante fino ad arrivare ad una media di circa 1600 ...