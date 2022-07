Fiorentina, Milenkovic può restare e rinnovare: deadline per la cessione (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: Milenkovic potrebbe anche restare in viola, con il club che avrebbe fissato una data limite per la cessione Nikola Milenkovic piace a Juventus e Inter su tutte in Serie A, ma i due club ancora non hanno fatto passi ufficiali presentando un’offerta alla Fiorentina. Nel ritiro di Moena, Italiano continua a far sentire importante il serbo che ora si starebbe anche convincendo a restare. E ora, come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore potrebbe anche rinnovare con i viola. La Fiorentina ha fissato la deadline per la cessione al 6 agosto, da quel momento comincerà a trattare con Milenkovic per prolungare il contratto per almeno altre tre stagioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercatopotrebbe anchein viola, con il club che avrebbe fissato una data limite per laNikolapiace a Juventus e Inter su tutte in Serie A, ma i due club ancora non hanno fatto passi ufficiali presentando un’offerta alla. Nel ritiro di Moena, Italiano continua a far sentire importante il serbo che ora si starebbe anche convincendo a. E ora, come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore potrebbe anchecon i viola. Laha fissato laper laal 6 agosto, da quel momento comincerà a trattare conper prolungare il contratto per almeno altre tre stagioni ...

