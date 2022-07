Fiorentina: Castrovilli riceverà il Torrino d’Oro il prossimo 6 settembre (Di lunedì 25 luglio 2022) Il prossimo 6 settembre tornerà l’appuntamento denominato ‘San Frediano a cena’. L’evento giunge alla sua ventesima edizione ed è organizzato dall’Associazione Rondinella del Torrino attraverso il Comitato festeggiamenti San Frediano. Nel corso della serata saranno consegnati i Torrini d’Oro a personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria fiorentini o legati alla città. Fra chi verrà insignito del premio per l’anno 2022 ci sarà anche il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana, Gaetano Castrovilli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Iltornerà l’appuntamento denominato ‘San Frediano a cena’. L’evento giunge alla sua ventesima edizione ed è organizzato dall’Associazione Rondinella delattraverso il Comitato festeggiamenti San Frediano. Nel corso della serata saranno consegnati i Torrinia personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria fiorentini o legati alla città. Fra chi verrà insignito del premio per l’anno 2022 ci sarà anche il centrocampista dellae della Nazionale italiana, Gaetano. SportFace.

sportface2016 : #Fiorentina | #Castrovilli riceverà il Torrino d'Oro il prossimo 6 settembre - Dadde23 : @violanews Matteini non capisce un tubo di calcio ormai è risaputo, solo lui non si era accorto che l’unico giocato… - Fiorentinanews : La #Fiorentina e #Ramadani hanno altri appuntamenti in agenda: sul piatto anche il sostituto di #Castrovilli… - Fiorentinanews : VIDEO - #Castrovilli non si ferma neanche nel pomeriggio: il suo allenamento per rientrare al top #Fiorentina - ManuelaFioren : RT @Fiorentinanews: Venuti e Castrovilli in coro: 'Non ci aspettavamo un'accoglienza simile a Moena. Il top player di questa #Fiorentina è… -