Fiorella Totti | chi è la mamma di Francesco Totti? Età | marito | figli | Ilary Blasi | lavoro | FOTO | radio | Instagram

(Di lunedì 25 luglio 2022)è il primo grande amore dell’ottavo re di Roma. Proprio così, perché lei è ladi, l’ex Capitano della Roma, e suocera per circa vent’anni di. E il primo amore lo rimane per sempre. Conosciamola meglio. Leggi anche: Riccardo, chi è il fratello di? Età, moglie,...

Il Sussidiario.net

Figlio di Lorenzo , detto Enzo,e di mamma, Francesco in realtà è stato sempre il cucciolo di casa dal momento che il primogenito è suo fratello Riccard o. Tuttavia, al di fuori dei ..., mamma Francesco/ Rapporti tesi con Ilary Blasi "Sempre detestata" E, in attesa di guardare stasera in prima tv (ore 21.25 su Rai 1) il documentario "Io mi chiamo Francesco" , ... Fiorella, mamma Francesco Totti/ Rapporti tesi con Ilary Blasi 'Sempre detestata…' Riccardo Totti, chi è il fratello maggiore di Francesco: un legame indissolubile. "A 12 anni già si allenava a fare autografi: pagine e pagine di firme..." ...Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, Ilary Blasi furiosa: “I patti non erano questi!”. Ilary Blasi è tornata dalla vacanza in Tanzania, trascorsa con i tre figli e la sorella Silvia. Scritto da Chiara C ...