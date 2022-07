Filippo D'Emilio, portiere baby dal Delfino Curi Pescara alla Juventus (Di lunedì 25 luglio 2022) Pescara - Il portiere baby Filippo D'Emilio, classe 2008, 14 anni compiuti da pochi giorni, è un nuovo giocatore della Juventus: l'estremo difensore dell'Under 15 del Delfino Curi Pescara allenata nell'ultima stagione da Gianfranco Norscia, dopo aver passato qualche giorno, ai primi di giugno, in prova a Vinovo, è stato tesserato dal club bianconero, con cui giocherà nella categoria Under 15 nella prossima stagione. Pochi giorni fa la firma, proprio a Vinovo, nella sede del settore giovanile della Juventus, alla presenza dei genitori e del dirigente Antonio Martorella. I primi momenti di D'Emilio a Torino sono stati già da incorniciare: arrivato nel quartier generale bianconero ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 25 luglio 2022)- IlD', classe 2008, 14 anni compiuti da pochi giorni, è un nuovo giocatore della: l'estremo difensore dell'Under 15 delallenata nell'ultima stagione da Gianfranco Norscia, dopo aver passato qualche giorno, ai primi di giugno, in prova a Vinovo, è stato tesserato dal club bianconero, con cui giocherà nella categoria Under 15 nella prossima stagione. Pochi giorni fa la firma, proprio a Vinovo, nella sede del settore giovanile dellapresenza dei genitori e del dirigente Antonio Martorella. I primi momenti di D'a Torino sono stati già da incorniciare: arrivato nel quartier generale bianconero ...

