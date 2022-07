Filippine | manifestanti protestano prima del discorso alla nazione

(Di lunedì 25 luglio 2022) Lunedi' mattina migliaia disono scesi in strada a Manila, capitale delle, per protestare contro il presidente del Paese Ferdinand Marcos Junior, che dopo poche ore avrebbe ...

Lunedi' mattina migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Manila, capitale delle Filippine, per protestare contro il presidente del Paese Ferdinand Marcos Junior, che dopo poche ore avrebbe tenuto il suo primo discorso alla nazione. La decisione della Corte dell'Aia respinge le pretese territoriali della Cina nell'area. Lo scorso mese 100 navi cinesi presenti attorno al banco corallifero Julian Filipe, rivendicato da ...