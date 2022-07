FIFA 23: Claudio Marchisio inserito nel roster degli Eroi di FUT (Di lunedì 25 luglio 2022) EA Sport, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che l’ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana farà parte degli Eroi della popolare mnodalità FIFA 23 Ultimate Team. Oltre alla partnership con il club, l’ex calciatore Claudio Marchisio si unirà come Eroe FUT e l’attuale giocatore Dušan Vlahovi? sarà un ambasciatore di EA SPORTS FIFA 23. Marchisio è noto per essere diventato una leggenda della Juventus club e un beniamino dei tifosi partendo dalle giovanili del club, vincendo più scudetti e ora consolidando questo status con un oggetto Eroe nel gioco in FIFA 23 Ultimate Team (FUT). Gli Eroi di FUT sono alcuni dei giocatori più memorabili che hanno calcato i campi da gioco, ora incapsulati in nuovi ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 25 luglio 2022) EA Sport, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che l’ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana farà partedella popolare mnodalità23 Ultimate Team. Oltre alla partnership con il club, l’ex calciatoresi unirà come Eroe FUT e l’attuale giocatore Dušan Vlahovi? sarà un ambasciatore di EA SPORTS23.è noto per essere diventato una leggenda della Juventus club e un beniamino dei tifosi partendo dalle giovanili del club, vincendo più scudetti e ora consolidando questo status con un oggetto Eroe nel gioco in23 Ultimate Team (FUT). Glidi FUT sono alcuni dei giocatori più memorabili che hanno calcato i campi da gioco, ora incapsulati in nuovi ...

