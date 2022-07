Fiamme nel campo rom di Scampia. Alviti: Aria irrespirabile fino Giugliano, intervengano le istituzioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora un rogo nell’area nord di Napoli. Le Fiamme si sono propagate nella mattinata di ieri dal campo rom di Scampia. La spessa coltre di fumo grigio è visibile da diverse zone, in particolare dall’asse mediano, che collega vari paesi dell’hinterland. Il fenomeno dei roghi, come ogni anno, è accentuato nella stagione calda. L’Aria è irrespirabile in tutta la zona, che comprende i vicini comuni di Melito, Mugnano e Giugliano, oltre ai quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia. I residenti sono esasperati per quello che sembra essere un problema di difficilissima risoluzione, oltre che annoso. Sull argomento è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori che ha ribadito di aver chiesto agli organi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora un rogo nell’area nord di Napoli. Lesi sono propagate nella mattinata di ieri dalrom di. La spessa coltre di fumo grigio è visibile da diverse zone, in particolare dall’asse mediano, che collega vari paesi dell’hinterland. Il fenomeno dei roghi, come ogni anno, è accentuato nella stagione calda. L’in tutta la zona, che comprende i vicini comuni di Melito, Mugnano e, oltre ai quartieri napoletani di Secondigliano e. I residenti sono esasperati per quello che sembra essere un problema di difficilissima risoluzione, oltre che annoso. Sull argomento è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppeleader Federazione nazionale Lavoratori che ha ribadito di aver chiesto agli organi ...

