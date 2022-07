FI: Calenda, 'entrata a pieno titolo nell'area sovranista e populista' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Forza Italia è entrata a pieno titolo nell'area populista e sovranista anti europeista e anti atlantista. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti partiti filo putiniani". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Patto repubblicano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Forza Italia èanti europeista e anti atlantista. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti partiti filo putiniani". Lo ha detto Carlopresentando il Patto repubblicano.

