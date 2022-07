Ferrari: nuovo impianto fotovoltaico con Enel X Maranello (Di lunedì 25 luglio 2022) Un nuovo impianto fotovoltaico sui tetti degli stabilimenti di Maranello, che incrementa l'autoproduzione di energia riducendo le emissioni di CO2e. È un passo ulteriore verso la carbon neutrality che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Unsui tetti degli stabilimenti di, che incrementa l'autoproduzione di energia riducendo le emissioni di CO2e. È un passo ulteriore verso la carbon neutrality che ...

