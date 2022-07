Ferrari, a Maranello arrivano un nuovo impianto fotovoltaico e una stazione di ricarica (Di lunedì 25 luglio 2022) Ferrari prosegue nel suo cammino verso la carbon neutrality. Sui tetti della fabbrica di Maranello è stato infatti montato un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica, grazie alla collaborazione con EnelX. Le sezioni previste sono quattro (la prima è stata già installata come si può vedere in foto), per un totale di 3.800 pannelli solari, che erogheranno una potenza complessiva di 1.535 kWp. Il che significa che, con il nuovo parco solare a pieno regime, Ferrari produrrà 1.626.802 kWh evitando di disperdere nel’aria 740 tonnellate di anidride carbonica, all’anno. Parallelamente, è stata realizzata una stazione di ricarica off grid progettata per le specifiche esigenze della gamma ibrida del Cavallino, produce energia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022)prosegue nel suo cammino verso la carbon neutrality. Sui tetti della fabbrica diè stato infatti montato unper l’autoproduzione di energia elettrica, grazie alla collaborazione con EnelX. Le sezioni previste sono quattro (la prima è stata già installata come si può vedere in foto), per un totale di 3.800 pannelli solari, che erogheranno una potenza complessiva di 1.535 kWp. Il che significa che, con ilparco solare a pieno regime,produrrà 1.626.802 kWh evitando di disperdere nel’aria 740 tonnellate di anidride carbonica, all’anno. Parallelamente, è stata realizzata unadioff grid progettata per le specifiche esigenze della gamma ibrida del Cavallino, produce energia ...

ScuderiaFerrari : A partnership between Frecciarossa and Scuderia Ferrari launched in Maranello ?? - MarcoScafati1 : #Ferrari, a Maranello arrivano un nuovo impianto fotovoltaico e una stazione di ricarica - Ansa_Piemonte : Ferrari: nuovo impianto fotovoltaico con Enel X Maranello. Con Enel X anche sistema off-grid di ricarica per le aut… - telodogratis : Ferrari Purosangue, il SUV si è fatto spiare sulle strade di Maranello - ansa_economia : Ferrari: nuovo impianto fotovoltaico con Enel X Maranello. Con Enel X anche sistema off-grid di ricarica per le aut… -