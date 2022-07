Federica Panicucci e Michelle Hunziker, individuato lo stalker che le minacciava (Di lunedì 25 luglio 2022) Federica Panicucci e Michelle Hunziker minacciate dallo stesso stalker, che oggi è stato individuato Federica Panicucci e la collega Michelle Hunziker sono state intimorite dallo stesso uomo, che adesso è stato individuato dalle forze dell’ordine e presto potrebbe essere rinviato a giudizio. Parole pesanti e addirittura minacce di morte nei confronti della Panicucci, mentre commenti a sfondo sessisti e sessuali nei confronti di Michelle Hunziker. Adesso da oggi le due conduttrici possono tirare un sospiro di sollievo proprio perché il loro stalker, come fa sapere Il Giorno, è stato trovato. Si tratta di un 22enne di Bologna. L’incubo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022)minacciate dallo stesso, che oggi è statoe la collegasono state intimorite dallo stesso uomo, che adesso è statodalle forze dell’ordine e presto potrebbe essere rinviato a giudizio. Parole pesanti e addirittura minacce di morte nei confronti della, mentre commenti a sfondo sessisti e sessuali nei confronti di. Adesso da oggi le due conduttrici possono tirare un sospiro di sollievo proprio perché il loro, come fa sapere Il Giorno, è stato trovato. Si tratta di un 22enne di Bologna. L’incubo ...

