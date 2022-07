Federica Mariola nuovo national director Bni Italia | un cambio all’insegna dell’innovazione

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 25 luglio 2022) Bni, acronimo di Business network interè la più grande organizzazione di sreferenze e business networking a livello mondiale La branchna nasce nel 2003 su iniziativa di Paoloe oggi è presente in oltre 80 provincene e ha al suo interno più di 10.700 membri. Oggi a prendere le redini di Bni inche accompagnerà l’organizzazione nello sviluppo e nella crescita sul territoriono.approda a Bni nel 2008 dopo essersi laureata in Bocconi e aver completato studi specialistici in Marketing a Sydney, Australia. Terminato il master ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Saatchi & Saatchi per poi proseguirla in Disney. È diventata certified ...