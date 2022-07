Fagioli come Pelé: ecco il perché del confronto ci sta tutto (Video) (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolò Fagioli è un giovane di prospettiva e nella sfida contro il Chivas ha messo in mostra tutta la sua classe con una giocata alla Pelé. Non vi è assolutamente dubbio sul fatto che la Juventus in questa stagione potrà contare su un giocatore di altissimo livello e di grande prospettiva come Nicolò Fagioli, con il ragazzo che ha contribuito in maniera importante per la promozione della Cremonese e che sicuramente si sta mettendo in mostra in queste prime amichevoli estive riuscendo a far partire addirittura un paragone con il leggendario Pelè. LaPresse CollageLa Juventus della prossima stagione avrà davvero tantissimi giocatori i giovani e di grandissime prospettiva con Nicolò Fagioli che rappresenta uno dei migliori in assoluto che ci possano essere a livello internazionale, con lui che sicuramente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolòè un giovane di prospettiva e nella sfida contro il Chivas ha messo in mostra tutta la sua classe con una giocata alla. Non vi è assolutamente dubbio sul fatto che la Juventus in questa stagione potrà contare su un giocatore di altissimo livello e di grande prospettivaNicolò, con il ragazzo che ha contribuito in maniera importante per la promozione della Cremonese e che sicuramente si sta mettendo in mostra in queste prime amichevoli estive riuscendo a far partire addirittura un paragone con il leggendario Pelè. LaPresse CollageLa Juventus della prossima stagione avrà davvero tantissimi giocatori i giovani e di grandissime prospettiva con Nicolòche rappresenta uno dei migliori in assoluto che ci possano essere a livello internazionale, con lui che sicuramente ...

