F1 | la Ferrari ha paura di osare? Eppure il rischio fa parte delle corse! Non si vincerà mai il Mondiale senza azzardi

(Di lunedì 25 luglio 2022) Andiamo a ripescare alcuni episodi del 2022 della. Partiamo da “Quer pasticciaccio brutto de Silverstone”, per parafrasare Emilio Gadda. In Gran Bretagna, nel momento dell’ingresso della safety car, il muretto della Scuderia di Maranello ha deciso di richiamare ai box il solo Carlos Sainz per montare un treno di gomme fresche, lasciando Charles Leclerc in balia di chi lo inseguiva. La ragione è che non si è volutoil doppio pit-stop, sacrificando la gara del monegasco. Passiamo a quanto accaduto in Francia negli ultimi due giorni. Sabato c’è stato lo splendido gioco di squadra tra i due piloti, così spiegato da Laurent Mekies “Avevamo pensato di dare la scia a Leclerc prima della chicane, invece Carlos e Charles hanno detto di volerlo fare anche dopo, sebbene fosse molto piùso. Idea loro, dunque bravi loro”. ...

Il pilota della Ferrari, partito diciannovesimo per via della penalità dopo la sostituzione della power unit ha completato una bellissima rimonta. Carlos Sainz ha concluso in quinta posizione il Gran Premio di Francia.