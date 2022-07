F1 | Ferrari gran macchina | forse la migliore Ma la squadra non è pronta per il Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022) Uno deidi dilemmi che accompagnavano il via deldi Formula Uno 2022 era chiaro: lasarà davveroa combattere per vincere il titolo piloti e costruttori? La domanda era importante per diversi motivi, e non solo perchè sfidare occhi negli occhi una corazzata come la Red Bull, e Max Verstappen, non è certo simile ad una passeggiata di salute. Ogni addetto ai lavori, ed i tifosi, non potevano che domandarsi se la scuderia di Maranello fosseper lade impresa. Non è sufficiente, come si sta vedendo, assemblare una vettura di primissimo ordine, occorre anche molto altro. Per un team che non vince un titolo dal 2007 con Kimi Raikkonen, e non lotta fino all’ultima gara ormai da un decennio (correvano i tempi di Fernando Alonso), mantenere la ...