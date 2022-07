F1, dietro l’errore di Lecler c’è la pessima strategia Ferrari. Ma il mondiale non è chiuso (Di lunedì 25 luglio 2022) Certamente l’errore commesso da Charles Leclerc in pista ieri è stato grave e l’unico responsabile di un errore di guida non può che non essere il pilota. Va ricordato però che il pilota in macchina è solo il terminale ultimo di un lavoro di squadra talmente complesso e così sofisticato che ha eguali in nessun altro sport. Nel caso dell’errore di Leclerc va ricordato che, ancora una volta, il muretto Ferrari aveva compiuto una scelta strategica scellerata: Verstappen era rientrato per il cambio gomme, aveva già ottenuto parziali record e gli strateghi Ferrari hanno deciso di tenere fuori Leclerc chiedendogli di spingere! Perché non coprire Verstappen? Perché scegliere chiaramente di scendere in seconda posizione (nel momento del pit stop sarebbe rientrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Certamentecommesso da Charlesc in pista ieri è stato grave e l’unico responsabile di un errore di guida non può che non essere il pilota. Va ricordato però che il pilota in macchina è solo il terminale ultimo di un lavoro di squadra talmente complesso e così sofisticato che ha eguali in nessun altro sport. Nel caso deldic va ricordato che, ancora una volta, il murettoaveva compiuto una scelta strategica scellerata: Verstappen era rientrato per il cambio gomme, aveva già ottenuto parziali record e gli strateghihanno deciso di tenere fuoric chiedendogli di spingere! Perché non coprire Verstappen? Perché scegliere chiaramente di scendere in seconda posizione (nel momento del pit stop sarebbe rientrato ...

