Ex guardalinee entra nello staff della Juventus | che attacco da parte dell’ex presidente

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato l'ingresso di Luca Maggiani all'interno del organigramma societario come "Club Referee Manager". Luca Maggiani è un ex guardalinee, la cui carriera è stata macchiata da una famosa doppia svista: durante un Catania-Juventus nel 2012, Maggiani si rese protagonista di un duplice errore che favorì i bianconeri. Al Massimino di Catania, il 28 ottobre del 2012, andava in scena Catania-Juventus (0-1): a dirigere la gara era Gervasoni e in quella circostanza Maggiani ricopriva il ruolo di guardalinee. Nel corso del primo tempo, Maggiani annullò il gol del momentaneo vantaggio del Catania, firmato Bergessio per fuorigioco. La posizione dell'attaccante argentino però era regolare. Nel secondo tempo invece, un'altra svista: il gol di Vidal che portò ...

