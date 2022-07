Eurovision 2023, l’Ucraina rinuncia: il festival si terrà nel Regno Unito (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà il Regno Unito, secondo classificato all’edizione del 2022 dell’Eurovision Song Contest, a ospitare il festival europeo della canzone nel 2023. l’Ucraina, vincitrice dell’ultimo evento e quindi da tradizione prossimo Paese ospitante, si è alla fine rassegnata alla rinuncia a causa della guerra, come fortemente richiesto dal 17 giugno dall’Ebu (Unione europea di radiodiffusione). La ministra degli Esteri del governo britannico guidato dal dimissionario Boris Johnson, Nadine Dorries, ha sottolineato che il passaggio di testimone è stato fatto con un accordo ad hoc raggiunto con le autorità ucraine e gli organizzatori dell’Eurovision. La trasmissione in tv sarà garantita dalla Bbc. su Open Leggi anche: Eurovision negato ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà il, secondo classificato all’edizione del 2022 dell’Song Contest, a ospitare ileuropeo della canzone nel, vincitrice dell’ultimo evento e quindi da tradizione prossimo Paese ospitante, si è alla fine rassegnata allaa causa della guerra, come fortemente richiesto dal 17 giugno dall’Ebu (Unione europea di radiodiffusione). La ministra degli Esteri del governo britannico guidato dal dimissionario Boris Johnson, Nadine Dorries, ha sottolineato che il passaggio di testimone è stato fatto con un accordo ad hoc raggiunto con le autorità ucraine e gli organizzatori dell’. La trasmissione in tv sarà garantita dalla Bbc. su Open Leggi anche:negato ...

trash_italiano : ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito. La ministra: 'La Bbc prende in consegna la rassegna dopo intesa con… - LaStampa : L’Ucraina cede l’Eurovision 2023 al Regno Unito - zazoomblog : Eurovision 2023 in Inghilterra: perché si fa nel Regno Unito e non in Ucraina? Ecco il motivo - #Eurovision… - donyp00288476 : RT @EsteriLega: UCRAINA CEDE EUROVISION 2023 AL REGNO UNITO -