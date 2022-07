Eurobasket Roma, corte federale d’appello boccia il ricorso (Di lunedì 25 luglio 2022) per mancata iscrizione al campionato di Serie A2 – La società si rivolge al collegio di garanzia del Coni – A seguito del ricorso presentato riguardo alla mancata ammissione alla Serie A2 2022/23 dell’Eurobasket Roma, oggi è arrivata la sentenza della corte federale di Appello, che lo ha rigettato. Sicura riguardo alla correttezza della propria posizione, la società annuncia che procederà a ricorrere alla sentenza ricevuta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) per mancata iscrizione al campionato di Serie A2 – La società si rivolge al collegio di garanzia del Coni – A seguito delpresentato riguardo alla mancata ammissione alla Serie A2 2022/23 dell’, oggi è arrivata la sentenza delladi Appello, che lo ha rigettato. Sicura riguardo alla correttezza della propria posizione, la società annuncia che procederà a ricorrere alla sentenza ricevuta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

