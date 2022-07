Estate, come fare per non lavare i capelli tutti i giorni (Di lunedì 25 luglio 2022) Estate significa caldo e voglia di lavare spesso i capelli, ma quale alternative si possono usare per non farlo tutti i giorni? L’Estate 2022 ci sta mettendo alla prova con le temperature estreme che si stanno abbattendo su tutto il paese. Non bastano ventilatori e aria condizionata per donarci un po’ di refrigerio. Sono poche, dunque, le cose che ci restano da fare. Una è, per chi ha la fortuna di abitarci vicino, andare a fare un bel tuffo in mare, l’altra è mettersi sotto la doccia e rinfrescare la testa. Estate e capelli (Foto Pixabay)In entrambi i casi, molto spesso a farne le spese sono i nostri poveri capelli che, nel periodo estivo, sono sottoposti ad uno stress quotidiano. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 25 luglio 2022)significa caldo e voglia dispesso i, ma quale alternative si possono usare per non farlo? L’2022 ci sta mettendo alla prova con le temperature estreme che si stanno abbattendo su tutto il paese. Non bastano ventilatori e aria condizionata per donarci un po’ di refrigerio. Sono poche, dunque, le cose che ci restano da. Una è, per chi ha la fortuna di abitarci vicino, andare aun bel tuffo in mare, l’altra è mettersi sotto la doccia e rinfrescare la testa.(Foto Pixabay)In entrambi i casi, molto spesso a farne le spese sono i nostri poveriche, nel periodo estivo, sono sottoposti ad uno stress quotidiano. ...

gippu1 : D'inverno come d'estate, Olivier Giroud si conferma particolarmente temibile tra le 19:15 e le 19:40 del sabato pomeriggio #ColoniaMilan - gippu1 : E siamo di nuovo qua, in un'altra crisi di governo infinita come l'estate degli italiani #aprile #luglio - capuanogio : Lo scontro per #Bremer tra #Juventus e #Inter è lo stesso scontro dell’estate 2019 per #Lukaku. Inteso come importa… - Luca_Gualtieri1 : Ecco come si sta sgonfiando il real estate della #Cina - _andreacioffi_ : Si sta come d'estate sul cesso a sudare Giuseppe Ungaretti -