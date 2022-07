Estate 2022 |  in vacanza al mare o in montagna | il movimento che fa bene alle gambe

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 25 luglio 2022) In questa caldaè arrivato finalmente per molti il tanto atteso momento delle vacanze. Un tempo prezioso, da sfruttare per ricaricare le batterie e dedicarci al nostrossere psicofisico, usando momenti di libertà anche per rimetterci in forma in modo soft e piacevole. Che abbiate scelto unaalo in, quest’sarà bello ritrovare il piacere di qualche passeggiata in più. Un esercizio prezioso, unche fa, caviglie, ginocchia, se fatto con qualche accortezza in più. Ecco le raccomandazioni dell’ortopedico per affrontare le camminate delle vostre vacanze nell’al ...