Esame per Agenti Sportivi: 58 candidati. L’elenco degli idonei (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire da giovedì 28 luglio i candidati potranno consultare sul sito della Federazione l’esito del test con il punteggio finale Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire da giovedì 28 luglio ipotranno consultare sul sito della Federazione l’esito del test con il punteggio finale

RaiNews : 'Mercoledì ho un esame di diritto. Lo faccio per un mio futuro, l’atletica non durerà per sempre, perché non studia… - ScaltritiLab : In un futuro non troppo lontano si potranno ridurre drasticamente TAC e risonanze per controllare la scomparsa di r… - Ettore_Rosato : Oggi esame di maturità per i partiti. La prova consiste in capacità di assumersi le responsabilità in situazioni… - durinsland : comunque questo era un esame di SETTE ripeto SETTE ORE consecutive che io ho dovuto dare DUE VOLTE per un totale di… - justaloudkid : @sonoounasottona È una giornata no?? sono in pre ciclo e odio tutti, sto aspettando il risultato di un esame andato… -