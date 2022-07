Entry list US Open 2022 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’maschile degli US, quarto ed ultimo Slam stagionale in programma dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Figurano nell’elenco ben cinque tennisti azzurri. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Presente il nome anche di Novak Djokovic. Il serbo, tuttavia, al momento non è ammesso ad entrare nel Paese in quanto non vaccinato. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane in merito alla situazione del vincitore di Wimbledon. Al via pure Rafael Nadal, che tenterà di portarsi a casa il suo terzo Major stagionale dopo aver timbrato il cartellino in Australia e a Parigi. Ammessi tutti i giocatori russi e biellorussi, bannati durante la scorsa edizione dei Championships per via del conflitto internazionale tra ...