Emicrania, ansia e vertigini, per i medici. Ma Emma ha un tumore al cervello: come se n’è accorta (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa è la storia di Emma Capper, una poliziotta di 39 anni di Oldham, nel Regno Unito. Da donna pensava di avere solo una “forte ansia” che la faceva stare male. Ma la realtà era un’altra, una vicenda che mette i brividi. Ma andiamo con ordine. Mamma di tre bambini, Emma si è scontrata con diagnosi superficiali e imprecise, prima di scoprire che era stata colpita da un male terribile nascosto nella sua testa. Non il primo, purtroppo. La donna aveva infatti già combattuto con un tumore al seno, ma pensava di esserne uscita quasi illesa. Poi la comparsa dei primi sintomi (difficoltà a girare la testa, Emicrania e instabilità in posizione eretta). A questo punto la poliziotta ha deciso di rivolgersi ad alcuni specialisti, che l’hanno “liquidata” diagnosticandole una vertigine e “una forte ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa è la storia diCapper, una poliziotta di 39 anni di Oldham, nel Regno Unito. Da donna pensava di avere solo una “forte” che la faceva stare male. Ma la realtà era un’altra, una vicenda che mette i brividi. Ma andiamo con ordine. Mamma di tre bambini,si è scontrata con diagnosi superficiali e imprecise, prima di scoprire che era stata colpita da un male terribile nascosto nella sua testa. Non il primo, purtroppo. La donna aveva infatti già combattuto con unal seno, ma pensava di esserne uscita quasi illesa. Poi la comparsa dei primi sintomi (difficoltà a girare la testa,e instabilità in posizione eretta). A questo punto la poliziotta ha deciso di rivolgersi ad alcuni specialisti, che l’hanno “liquidata” diagnosticandole una vertigine e “una forte ...

