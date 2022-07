Emergenza incendi: evacuate 500 persone a Cinignano, in Toscana (Di lunedì 25 luglio 2022) Resta alta l’Emergenza incendi causata dal forte caldo. Un maxirogo è divampato in Maremma, dov’è stato evacuato l’intero paese di Cinigano, alle pendici del monte Amiata. Sono intervenuti quattro canadair per spegnere le fiamme. Oltre che in Maremma, i roghi sono divampati nel borso di Isernia, tra le contrade di Castelromano e Cutone, mentre altri L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Resta alta l’causata dal forte caldo. Un maxirogo è divampato in Maremma, dov’è stato evacuato l’intero paese di Cinigano, alle pendici del monte Amiata. Sono intervenuti quattro canadair per spegnere le fiamme. Oltre che in Maremma, i roghi sono divampati nel borso di Isernia, tra le contrade di Castelromano e Cutone, mentre altri L'articolo proviene da Inews24.it.

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - PoliticaNewsNow : Incendi, Sani (Pd); 'Stato emergenza per danni grossetano' - AlviseTiTiTi : @matteosalvinimi Siccita´, incendi, emergenza climatica, guerra in Europa, politica internazionale, Pnrr, pandemia.… - bendinelli2011 : @battmark2 Poco... manca poco. Già e strano che non stiano parlando di emergenza incendi. Molto, moooolto strano. C… - Marcell24954886 : @LAVonlus @sbonaccini @RegioneER Con l'emergenza climatica, idrica, degli incendi, che stiamo vivendo mantenere la… -