Elodie si schiera contro una politica italiana famosissima: "Mi fa paura.." (Di lunedì 25 luglio 2022) L'ex allieva di Amici Elodie si è espressa ancora una volta circa temi di politica e attualità. Il suo bersaglio sembra essere ancora il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: ecco quali sono state le sue parole. Elodie vs Giorgia Meloni La bellissima cantante, modella e molto presto pare anche attrice Elodie, torna su temi che sin dall'inizio della sua carriera, le sono sempre stati molto a cuore. Insieme alla sua collega Emma, ha sempre dimostrato di andare oltre una bella voce e dei bei vestiti. La sua ultima apparizione al gay pride di Roma nelle vesti di madrina dell'evento, ha lasciato forte e chiaro il segno. Se la crisi di Governo sembra non stia intaccando granché il mondo della musica, fatta eccezione per qualche velato commento da parte di Ornella Vanoni e Marco Mengoni, la cantante di "Tribale" ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 25 luglio 2022) L'ex allieva di Amicisi è espressa ancora una volta circa temi die attualità. Il suo bersaglio sembra essere ancora il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: ecco quali sono state le sue parole.vs Giorgia Meloni La bellissima cantante, modella e molto presto pare anche attrice, torna su temi che sin dall'inizio della sua carriera, le sono sempre stati molto a cuore. Insieme alla sua collega Emma, ha sempre dimostrato di andare oltre una bella voce e dei bei vestiti. La sua ultima apparizione al gay pride di Roma nelle vesti di madrina dell'evento, ha lasciato forte e chiaro il segno. Se la crisi di Governo sembra non stia intaccando granché il mondo della musica, fatta eccezione per qualche velato commento da parte di Ornella Vanoni e Marco Mengoni, la cantante di "Tribale" ha ...

Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - Luca_zone : RT @Open_gol: Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle prossime elezi… - sofonisba55 : RT @Open_gol: Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle prossime elezi… - Dan_Galluzzo : RT @Open_gol: Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle prossime elezi… - DanielaVecchi5 : RT @Open_gol: Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle prossime elezi… -