Elodie rompe il silenzio e lancia il messaggio inquietante | “Ho paura”

Leggi su specialmag

(Di lunedì 25 luglio 2022)hato unche ha spiazzato tutti i fan. Scopriamo insieme che cosa ha detto attraverso i social la cantante.(Instagram screenshot)è la cantante romana che nelle ultime ore hato unspiazzante per tutti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.Di Patrizi, in arte semplicemente, è la cantante che è diventata famosa grazie al talent di Maria De Filippi. La quindicesima edizione di Amici l’ha vista classificarsi al secondo posto, per poi sbarcare al Festival di Sanremo nel 2017, mostrandosi davanti a tutto il pubblico, in mezzo ai grandi nomi della musica italiana. Un altro talento di Canale 5 che sta avendo un grandissimo successo e questa estate per lei sarà davvero ...