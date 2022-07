Elezioni | Zingaretti | “Io candidato? Sono a disposizione del Pd”

(Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – “Ioin Parlamento? Guardi dipende molto dal mio partito. Ioamministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni perché abbiamo sempre vinto insieme le. Iodi un progetto politico, poi dipenderà da Enrico (Letta, ndr), dal gruppo dirigente del Pd. La mia consiliatura è finita, perché nel Lazio dopo due mandati non ci si può ricandidare e penso che due mandati per un presidente di regione siano sufficienti. Sicuramente combatterò, strada per strada e nelle piazze per ridare speranza a questo paese che è la mia gente e alla mia comunità”. E’ quanto ha detto, a “Radio Anch’io”, Nicola(foto), governatore del Lazio uscente ed ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "Io candidato in Parlamento Guardi dipende molto dal mio partito. Io sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da 14 anni ...