Elezioni, Ronzulli (Fi): Gelmini da tre mesi era in contatto con Calenda e Bonino. Carfagna resterà con noi (Di lunedì 25 luglio 2022) “Gelmini ha usato strumentalmente la decisione di Forza Italia per dare un senso alla sua uscita. Sapevamo che stava lavorando già da tre mesi ad un progetto alternativo al nostro con Calenda e Bonino e i toni e la velocità della sua uscita lo confermano”. Lo ha detto Licia Ronzulli, delegata di FI ai rapporti con gli alleati, in una intervista a “Repubblica”. “Ora vuol descrivere una Forza Italia sottomessa al sovranismo. Ma nel novembre 2019, con la Lega in vetta, mi chiese di organizzare un incontro con Salvini per staccare dal gruppo di FI, che guidava, 30 o 40 deputati. Cosa che ovviamente mi rifiutai di fare”, ha aggiunto. “Quando i cittadini sanno che sei pronto a cambiar casacca, a rinnegare la tua storia per interessi personali o per paura di non essere rieletti, non si fidano più. La ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “ha usato strumentalmente la decisione di Forza Italia per dare un senso alla sua uscita. Sapevamo che stava lavorando già da tread un progetto alternativo al nostro cone i toni e la velocità della sua uscita lo confermano”. Lo ha detto Licia, delegata di FI ai rapporti con gli alleati, in una intervista a “Repubblica”. “Ora vuol descrivere una Forza Italia sottomessa al sovranismo. Ma nel novembre 2019, con la Lega in vetta, mi chiese di organizzare un incontro con Salvini per staccare dal gruppo di FI, che guidava, 30 o 40 deputati. Cosa che ovviamente mi rifiutai di fare”, ha aggiunto. “Quando i cittadini sanno che sei pronto a cambiar casacca, a rinnegare la tua storia per interessi personali o per paura di non essere rieletti, non si fidano più. La ...

Giorgiolaporta : Pare che dopo #Brunetta anche la #Carfagna abbandoni Forza Italia. Spero segua a ruota la #Ronzulli che se me la tr… - hiboss_hiboss : RT @MarcoRCapelli: Comunque, è facile. Un partito, per essere votabile, deve scrivere chiaramente nel programma: - No #obbligovaccinale -… - maurozanchetta5 : RT @MarcoRCapelli: Comunque, è facile. Un partito, per essere votabile, deve scrivere chiaramente nel programma: - No #obbligovaccinale -… - Michela77804998 : RT @MarcoRCapelli: Comunque, è facile. Un partito, per essere votabile, deve scrivere chiaramente nel programma: - No #obbligovaccinale -… - Aik_11 : @borghi_claudio Non vedo l'ora che arrivino le elezioni regionali in Friuli, o nel collegio di Garavaglia, o in que… -