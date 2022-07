Elezioni | Richetti Az | ' da Verdi e sinistra insulti inaccettabili | Pd che dice?

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Dopo aver presentato in maniera chiara e trasparente il nostro Patto repubblicano, dalladi Fratoianni e Scotto, fino aidi Bonelli, notiamo come – e lo diciamo con amara ironia - la reazione sia stata di grande ‘rispetto e compostezza. ‘Calenda incompatibile con la politica democratica' è un insulto, una definizione semplicemente inaccettabile”. Lo dichiara in una nota il presidente di Azione Matteo. “Ora il punto è cosa intende fare il Pd: se continuare con il massimalismo delle tifoserie o sfidare la destra anti-europeista sul terreno delle riforme e del pragmatismo. Non si può un giorno definirsi il partito di Draghi e quello dopo andare a braccetto con chi lo insulta. Azione e Più Europa hanno messo in campo una proposta seria, non si può rispondere con pregiudizi continui”, ...