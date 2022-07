Elezioni: Renzi, 'non ci interessa alleanza solo per racimolare tre seggi' (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Se le alleanze devono servirci per racimolare tre seggi non ci interessa: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Se le alleanze devono servirci pertrenon ci: le poltrone contano ma le idee contano di più. Noi siamo pronti, in campo, anche da soli". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

