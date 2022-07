Elezioni, Renzi “Alleanze non mi interessano posso andare da solo” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Letta chiamerà anche me nel campo largo? Non lo so, e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi”. Così a Zona bianca su Retequattro il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Tutti pensano alle Alleanze per capire come si piazzano sulla sedia e non come si risolvono i problemi. A me – aggiunge Renzi – le Alleanze non interessano. posso anche andare da solo”. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Letta chiamerà anche me nel campo largo? Non lo so, e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi”. Così a Zona bianca su Retequattro il leader di Italia viva Matteo. “Tutti pensano alleper capire come si piazzano sulla sedia e non come si risolvono i problemi. A me – aggiunge– lenonancheda”. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

ivanscalfarotto : Parole di buon senso da parte di @christianrocca su @Linkiesta. È tempo che tutti i liberal-democratici si mettano… - fleinaudi : Ottimo @christianrocca. Ha centrato il problema: un partito vero, non un’alleanza elettorale. Da leggere. Il front… - Linkiesta : Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico Non basta un’alleanza, una… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Renzi “Alleanze non mi interessano posso andare da solo” - - lupetta60 : RT @LucillaMasini: Renzi: 'Sono pronto a correre da solo'. Ah, e dove vai, nel parco a fare jogging? #ElezioniPolitiche2022 #elezioni #Ren… -